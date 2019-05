Paolo Guerrero y el récord histórico que alcanzó tras golazo a Cruzeiro | VIDEO

Paolo Guerrero continúa en buen momento en Internacional. El delantero peruano hizo el segundo gol en el triunfo sobre Cruzeiro (3-1) por la cuarta fecha del Brasileirao. Con la anotación, el delantero y capitán de la selección peruana llegó a los 100 goles con equipos brasileños.

Teve aquele toquinho ensaiado com Iago e muita vibrao de todo o time! Essa foi a comemorao de Guerrero no segundo gol do Inter! Acompanhe Internacional 2 x 1 Cruzeiro https://t.co/VWxdFcLRax pic.twitter.com/A89xbErAAh

— globoesportecom (@globoesportecom) 12 de mayo de 2019