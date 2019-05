​Paolo Guerrero y Christian Cueva fueron calificados por Globoesporte tras chocar en el Brasileirao

Paolo Guerrero y Christian Cueva fueron calificados por el conocido medio Globoesporte tras chocar en el Inter vs. Santos programado para la sexta fecha del Brasileirao. 'Aladino' ingresó en la segunda etapa del encuentro, mientras que 'el Depredador' fue titular con los 'colorados' de Porto Alegre.

Cueva y Guerrero fueron valorados

Confinado a la suplencia, Cueva fue puntuado con 5,5 y durante el juego participó en el pase a su compañero Rodrygo quien cayó en el área, pero luego de usar el VAR desvirtuaron la falta penal que le pudo haber dado la ventaja final al 'Peixe' de Jorge Sampaoli. 'Sé que no estoy en el nivel que quisiera, pero es un proceso y voy paso a paso', expresó previo al partido contra Inter de Porto Alegre.

Inter de Porto Alegre vs. Santos: Paolo Guerrero dio asistencia, pero VAR anuló el gol | VIDEO

Por otro lado, Paolo Guerrero tuvo una mejor suerte luego del análisis de los críticos que siguen fecha a fecha el Brasileirao 'A pesar de no haber remecido las redes, el goleador del Inter en la temporada fue lo que la hinchada espera de él: aguerrido. Luchador desde el primer minuto, el peruano no desistió de ninguna bola, dio soporte, corrió atrás y hasta dio asistencia para el gol anulado. No fue suficiente para que ‘colorado’ saliera con la victoria', nota: 7.0 citó el medio brasileño.

Los mejores momentos del Inter vs. Santos

