​Paolo Guerrero: Susto por gritos de dolor en la práctica del Internacional | VIDEO

La última práctica de Internacional de Porto Alegre se vio alterada por un fuerte choque entre Martín Sarrafiore y Willian Pottker. El cuadro de Paolo Guerrero venía realizando trabajos con normalidad en su predio, cuando gritos de dolor alarmaron a todos en el campo de juego.

Entrenamiento del 'colorado' se vio alterado tras un fuerte choque entre Pottker y el jugador argentino, el delantero terminó tirado en el piso por algunos minutos después abandonó el terreno sin calzado en el pie izquierdo y con ayuda de los asistentes médicos. Todavía no se ha dado el arte oficial de su lesión.

Sarrafiore levou a pior em dividia com Pottker e deu um susto aqui no CT. Meia desabou no gramado, aos gritos. Mas depois, saiu caminhando, sem chuteira no pé esquerdo. Lance encerrou a atividade. pic.twitter.com/eYhYiS5rEu