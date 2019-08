Paolo Guerrero | Directivo de la FPF se pronuncia tras pedido de Inter para liberar a 'Depredador' de convocatoria

Internacional y la FPF están en una pugna por definir si se convocará o no a Paolo Guerrero en la selección peruana. La Federación no quiere dar su brazo a torcer y piensa llamar sí o sí al 'Depredador' para la fecha FIFA de setiembre (5 y 10), mientras que el club 'Colorado' quiere retenerlo para disputar la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil (4 de setiembre) y una posible final (11 de dicho mes).

Quien se pronunció sobre este caso fue Antonio García Pye, quien fue tajante en sus declaraciones: "Yo entiendo y comprendo la posición de los clubes, pero habría que decirles que estas fechas están programadas hace varios años. Son periodos FIFA y cada federación de fútbol lo sabe muy bien", expresó el directivo de la FPF en Radio Ovación.

Y añadió: "Considero que primero los clubes deberían conversar con sus respectivas federaciones para exigirles que no programen partidos de trascendencia en fechas FIFA, porque no me parece justo que pongan a una selección en esta disyuntiva, tomando en cuenta que la calendarización de FIFA está prevista hace mucho tiempo atrás".

De otro lado, Antonio García Pye habló sobre los planes para disputar los amistosos: "Ayer llegamos a Estados Unidos y, en horas de la tarde, salimos hacia Los Angeles para definir algunas cosas. Vamos a esperar que salga la lista de convocados y los jugadores que militan en el exterior llegarán directo a New Jersey. Pienso que entre el domingo 1° y madrugada del lunes 2 de setiembre todos estarán por acá para jugar el 5 ante Ecuador", dijo García Pye.

