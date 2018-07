Paolo Guerrero se aleja del Flamengo

A 14 días exactamente del fin de contrato, Flamengo y Paolo Guerrero aún no llegaron a un acierto para saber si el peruano se queda o no en el club, ya que el contrato termina el 10 de agosto. El vicepresidente de fútbol del Flamengo, Ricardo Lomba, participó en el programa ‘Selección Sportv’ y reveló los detalles de la negociación.

“Excelente jugador, diferenciado, tiene una participación en el ataque importante, es elogiado por todos, pero necesitamos coger las características de él y ver dentro de nuestra realidad financiera y dentro de lo que podemos ofrecer, interesa, está en los planes y vamos a intentar renovar. Si su agente no llega a un acuerdo entre la petición y lo que ofrecemos en la contrapuesta, lamentablemente tendremos que renunciar”, subrayó.

Por su parte Paolo Guerrero luego del empate con Santos dijo: “Sí, seguro, como no (pienso en quedarme me quedo pensando) mucho. Me gustaría, ya he hablado un montón de veces. (depende más) creo que del club”.

La renovación de Paolo Guerrero divide al Consejo Directivo del Flamengo. El presidente Bandeira Mello es entusiasta y defiende la continuidad, pero muchos de sus pares no. Los representantes de Guerrero pidieron un nuevo contrato de tres años, añadiendo a la petición que incluya lo que dejó de recibir en el tiempo en que quedó con el vínculo suspendido por el Flamengo por cuenta de su caso de dopaje. El Flamengo quiere renovar sólo hasta finales de 2018.