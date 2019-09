Paolo Guerrero recibe pésima calificación en Brasil tras la final ante Athletico Paranaense | FOTO

No fue el mejor partido para Paolo Guerrero. Internacional cayó por 1-0 en la final de ida de la Copa de Brasil frente a Athletico Paranaense en el Arena do Baixada y el 'Depredador' recibió una pésima calificación, tras un duelo donde no fue decisivo para el conjunto 'Colorado'.

A diferencia del duelo de vuelta de la semifinal ante Cruzeiro, donde fue la figura absoluta del partido, la calificación de Paolo Guerrero fue muy baja tras el encuentro ante Paranaense, recibiendo la tercera peor (5.5 puntos), solo por debajo de Rodrigo Moledo, Patrick y Edenílson.

Esta fue la calificación de Globoesporte

Marcelo Lomba [GOL]: 7,0

Bruno [LAD]: 5,5

Rodrigo Moledo [ZAG]: 5,0

Víctor Cuesta [ZAG]: 5,5

Uendel [LAE]: 6,0

Rodrigo Lindoso [VOL]: 5,5

Edenílson [VOL]: 4,0

(Nonato [MEI]): 6,0

Patrick [VOL]: 5,0

D'Alessandro [MEI]: 6,0

(Rafael Sobis [ATA]): sem nota

Nico López [ATA]: 5,5

(Wellington Silva [ATA]): 6,0

Guerrero [ATA]: 5,5

Tras el duelo, Paolo Guerrero se quejó por el campo sintético del Arena do Baixada: "Tenemos que seguir trabajando, corregir los errores, no puede pasar eso, Inter había dominado el juego en el segundo tiempo, estaba jugando bien, creamos chances pero es muy difícil jugar aquí. Traté de golpear la pelota, controlar, pero rebota mucho, así que hasta que caiga de nuevo, este campo es demasiado complicado. Pero en casa resolvemos", expresó el 'Depredador' en entrevista con SporTV.

