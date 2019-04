Paolo Guerrero: medio brasileño le creó canción tras regreso con gol | VIDEO

Paolo Guerrero volvió a los campos de juego tras cumplir su sanción y lo hizo de la mejor manera. El delantero de la selección peruana marcó un tanto en su primer partido con Inter de Porto Alegre y le dio la clasificación a la final de Campeonato Gaucho.

Fue tanta la alegría y emoción por el regreso de Paolo Guerrero, que el medio 'Esporte Interativo' le creó una canción el delantero y lo compartió mediante sus redes sociales.

Paolo Guerrero ya tenía también una canción cuando estaba en Flamengo y ahora con Inter de Porto Alegre vuelve a tener otra a ritmo de la zamba.

El delantero podría volver a ser titular este martes en el encuentro que jugará Inter de Porto Alegre frente a Palestino por Copa Libertadores.

Mira el video

'E O NOME DO HOMEM? É PAOLO GUERRERO'



Se liga aí no primeiro gol de Paolo Guerrero com a camisa do @SCInternacional, após 328 dias sem jogar futebol. O peruano chegou para brilhar? pic.twitter.com/eWobeTJtlB