Paolo, el guerrero que nunca se fue [OPINIÓN]

Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana y que defiende los colores del club Internacional de Porto Alegre por las próximas tres temporadas, regresó luego de ocho meses a la cancha, y lo hizo a lo grande.

Escribe: Jean Pierre Maraví (jean_maravi) / Fotos: Max Peixoto

En 150 minutos, Paolo Guerrero anotó tres goles en dos partidos disputados con la camiseta del Internacional de Porto Alegre. Uno por el Campeonato Gaúcho y dos por Copa Libertadores. Todo hace indicar que el tiempo que estuvo alejado de las canchas para ser más exacto ocho meses, "El Depredador" se mentalizó para decirle al mundo que aún tenía mucho para dar a su regreso al fútbol y que no estaba derrotado. Y así cómo se lo propuso sucedió. Imagino que valió la pena todas esa lágrimas que derramaste implorando tu inocencia. Hoy el destino te sitúa entre los grandes, siendo portada en los diarios no solo de tu país, si no en Brasil y en todo el mundo, porque tu nombre ya tiene una jerarquía ganada a base de tu esfuerzo.

En un país cómo Brasil, donde a lo largo de la historia han salido centrodelanteros de jerarquía cómo: Ronaldo, Romario y Bebeto. Un peruano llamado Paolo Guerrero desata mucha euforia y cariño en los fanáticos por sus goles que anota en dicho país. Incluso los hinchas brasileños le dedican canciones cada vez que pisa el césped de los estadios más emblemáticos como el Maracaná o Beira Rio por citar algunos escenarios deportivos.

A sus 35 años, Paolo Guerrero le demuestra a todos que su conexión con la red sigue vidente. Atrás quedaron los momentos tristes, que lo llevaron a estar ocho meses alejado de lo que más ama: el fútbol. Un deporte que le ayudó a cumplir sus sueños de niño.

En Brasil maduró

Paoio Guerrero estuvo en Alemania defendiendo la camiseta de Bayern Munich y Hamburgo, donde no llegó a ser el jugador que en la actualidad es. En Brasil lleva siete años y ahí perfeccionó su técnica. En dicho país aprendió a patear tiros libres y se convirtió en un delantero aún más letal. No solo define en el área como un grande, si no protege el balón, arma jugadas, se anticipa más a los rivales y en el balón detenido siempre es determinante, ya que posee un gran juego aéreo.

Ni que decir que en la selección peruana en los últimos años, Paolo Guerrero se convirtió en un líder. Estuvo en la época donde las cosas no salían bien, pero siempre lo dejó todo. Incluso cuando la bicolor no le iba tan bien de local, lloraba, se peleaba con los rivales y disputaba cada balón hasta con su sangre.

Y desde que asumió Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana, 'El Depredador' se convirtió en el líder de grupo y vaya que con sus goles nos ayudó a que logremos la clasificación al repechaje para ir al Mundial. Sin embargo, cuando salió ese examen del doping tras el empate ante Argentina nunca dejaste de luchar por tu inocencia y aunque igual cumpliste la sanción impuesta por el TAS nos sigues regalando alegrías con estas tres anotaciones con la camiseta de Internacional.

Paolo Guerrero con Internacional inicia una nueva etapa, que en el presente es de ensueño. La hinchada, sus compañeros, comando técnico y directivos están muy contentos con este comienzo y confían que con su presencia el club renazca y vuelva a ser la institución que años atrás fue. Con la victoria ante Palestino aseguraron su pase a Octavos y se perfila como un candidato para ganar la Copa Libertadores 2019. Exfutbolistas como Juan Pablo Sorín se rinde ante tus pies, así como la hinchada del 'Colorado', tu nuevo equipo.

Finalmente, muchas gracias, Paolo Guerrero por volver de esta manera. Nos dejas una lección, que cuando las cosas no salen como uno lo desea, no hay que derrumbarse. Al contrario, tenemos que mentalizarnos que cuando tengamos la oportunidad de demostrar nuestro talento hay que salir con todo y explotarlo.Y tú hiciste eso, porque parece que no estuviste tanto tiempo alejado de las canchas. La selección te necesita para guiarnos en esta Copa América Brasil. Definitivamente cuando tu ciclo acabe con la blanquirroja nos hará mucha falta un jugador con tu carácter, entrega y amor esta franja de color rojo. Siempre defendiste esta camiseta a muerte. Además, te diste el lujo de anotar en el Mundial de Rusia 2018 guiándonos con un gol en la victoria ante Australia por 2-0.

Disfruta tu momento y nunca dejes de lado esa nobleza que tienes para darle muchas alegrías a los niños, que son el presente y futuro de este país, quienes se rinde ante tu talento llamado gol y llevan con orgullo tu camiseta en las pichangas y en algún momento anhelan ser como tú.