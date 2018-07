Paolo Guerrero haría dupla con exmundialista de Holanda en Flamengo

Paolo Guerrero tendrá un compañero de lujo en Flamengo y un fichaje como para soñar con la Copa Libertadores. El 'Mengao' habría cerrado el traspaso del exdelantero de Liverpool y exmundialista con la selección de Holanda, Ryan Babel, quien ha dejado Besiktas para una nueva aventura.

Según informó el portal turco "Fanatik", Besiktas aceptó la proupuesta de 7 millones de euros de Flamengo y solo faltarían definir los detalles para la forma de pago. El problema parte porque Flamengo quiere cancelar el fichaje en partes, algo que Besiktas no quiere aceptar.

Ryan Babel dejó un mensaje a los hinchas de Besiktas este lunes, un mensaje en tono de despedida: "El Besiktas devolvió mi carrera. He tenido momentos increíblemente felices aquí. Nuestra hinchada es muy especial. No va a ser fácil irse, pero una nueva aventura me llama", dijo el futbolista holandés.

