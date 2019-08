Paolo Guerrero genera preocupación en Brasil debido a la sequía goleadora con Internacional | FOTO

Paolo Guerrero ha tenido una semana dura luego de que en Perú se digan una serie de comentarios tras la decisión de Ricardo Gareca por no convocar al 'Depredador' a la selección peruana a pedido de él. Asimismo, el atacante peruano quedó eliminado de la Copa Libertadores con Internacional.

Y es que el cuadro 'Colorado' no pudo vencer a Flamengo en los cuartos de final y Paolo Guerrero no pudo anotarle a su ex equipo, el 'Mengao'. Ante ello, en Brasil, está preocupando la falta de gol del 'Depredador', pues hace ya cuatro encuentro que no anota ningún tanto.

El portal de Globoesporte comparó a Paolo Guerrero con Nico López y los minutos que tienen en cancha y los goles que llevan en la temporada. Además, el portal brasileño cuenta cómo se le vio al delantero nacional el último miércoles en el Beira Río ante Flamengo.

"Guerrero apenas tocó el balón y ni siquiera terminó el gol durante los 90 minutos . El delantero realizó 15 pases, falló tres y estuvo dos veces en condición de fuera de juego. El peruano estaba lejos del protagonismo", se lee en la nota publicada. Cabe mencionar que el último gol de Paolo Guerrero con la camiseta de Internacional de Porto Alegre fue el 24 de julio en Uruguay ante Nacional por la Libertadores.

Partidos de Paolo Guerrero sin anotar goles

Cruzeiro 0-1 Inter - Semifinal de la Copa de Brasil

Inter 0-0 Corintios - 15ª ronda de Brasileirão

Flamengo 2-0 Inter - cuartos de final de Libertadores

Inter 1-1 Flamengo - cuartos de final de Libertadores