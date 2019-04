Paolo Guerrero fue ovacionado por los hinchas de Inter de Porto Alegre

Paolo Guerrero se ha ganado el cariño de los hinchas de Inter de Porto Alegre con goles. El delantero volvió de su sanción y ya lleva tres goles en dos partidos con el conjunto brasileño.

El 'Depredador' volvió a ser titular este domingo ante Gremio por la final del Campeonato Gaúcho y fue ovacionado por los hinchas cuando fue anunciado en la pantalla del estadio.

Las miles de personas presentes en el Beira Río corearon el nombre de Paolo Guerrero al conocer que el delantero iba a estar en la alineación titular.

Parte do anúncio da escalao do Inter no telo. Torcida vibrou como se fosse gol com o nome de Paolo Guerrero #trbeirario pic.twitter.com/vdLtB92vrh