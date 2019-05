​Paolo Guerrero envió emotivo mensaje de cumpleaños a su padre | FOTO

Paolo Guerrero envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre, el atacante estrella del Internacional de Porto Alegre decidió utilizar su cuenta oficial en Instagram para hacerle llegar los saludos a su papá.

'Depredador' demostró cariño por su papá

'Hola Papá, tenía unas cuantas palabras que me hubiese gustado decirte en persona […] quería que sepas lo que significas para mí, no tengo palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por mí, desde la educación que me diste, corregirme y aconsejarme los caminos de la vida hasta demostrarme que con perseverancia podía lograr ser un profesional', escribió Guerrero en Instagram.

'[…] a pesar que no estoy ahí para darte un fuerte abrazo y decirte lo mucho que te quiero, por lo menos por intermedio de mensajes, luego mi llamada pueda confortarme que no estoy a tu lado pero que estás en mi corazón todo el tiempo. Feliz día Papito, pasa un gran día que te lo mereces. #soytuhincha #idolo #realporsiempre', agregó el goleador de Internacional y capitán de la selección peruana.

Inter de Guerrero se prepara para visitar al Santos de Christian Cueva este domingo, desde las 14:00 horas como visitante.

