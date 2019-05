​Paolo Guerrero destrozó al árbitro tras derrota de Internacional ante Palmeiras | VIDEO

Palmeiras, vigente campeón del Brasileirao, venció en Sao Paulo al Internacional de Paolo Guerrero por 1-0, en la tercera jornada de la Serie A. El peruano terminó indignado con el arbitraje, destrozando su trabajo por la forma parcializada de sus cobros.

Guerrero disparó contra el árbitro

'Hicimos un buen partido, Palmeiras no tuvo chances de gol fuimos superiores pero lamentablemente recibimos ese gol de corner. Igual es difícil jugar contra 12 jugadores, 11 de ellos y el árbitro, no me cobraron un penal, que revisen la jugada. Dio todas las faltas para Dudú, de diez bolas que perdió nueve cobró. Después le pedí penal y me dijo que no hubo nada, les pido a ustedes revisen esa jugada, todo contacto en el área es penal. Va a ser muy complicado jugara acá', comentó el atacante 'colorado'.

Palmeiras, primero en la tabla con 7 puntos, consiguió el triunfo gracias a un gol Deyverson en el minuto 13 del primer tiempo. Internacional partió al ataque en el segundo tiempo y el técnico Odair Hellmann decidió poner en campo al argentino Andrés D'Alessandro para presionar todavía al conjunto verde, pero el equipo de Porto Alegre no consiguió abrir el marcador.

Paolo Guerrero, que recibió una tarjeta amarilla, también peleó contra la defensa del rival, pero no consiguió espacio para finalizar las jugadas. Del lado del Palmeiras, Luiz Felipe Scolari volvió a dejar en el banco de reservas al colombiano Miguel Borja, artillero del equipo en 2018, aumentando los rumores de una posible transferencia.

