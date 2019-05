Paolo Guerrero contó historias inéditas cuando llegó al Bayern Munich con 18 años | VIDEO

Paolo Guerrero pegó el salto al fútbol europeo muy joven. El delantero dejó las menores de Alianza Lima para ir a Alemania y jugar en el Bayern Munich con tan solo 18 años.

El capitán de la selección peruana reveló que recibió ofertas de otro país y su destino pudo ser muy diferente a lo que todos ya conocemos.

"Cuando integre la Sub-17 me llegaron propuestas de Bélgica, pero mis papás dijeron que podía llegar a algo mejor y luego llegó el Bayern", contó Paolo Guerrero en Movistar Deportes.

Paolo Guerrero confesó que sufrió mucho durante su etapa inicial en Bayern Munich, ya que estaba solo y en Perú tenía la costumbre de estar al lado de su madre.

"Vinieron a invitarme para ver si me acostumbraba porque me iba solo. En Perú mi mamá me hacía todo. En Alemania nada. A veces tuve que cocinarme, pero me salía malísimo. Con el idioma también sufrí bastante", confesó.

Finalmente, el delantero explicó el motivo que lo llevó a dejar el cuadro bávaro. "Bayern siempre contrataba al atacante estrella y yo la veía difícil. Yo quería ser titular y tomé la decisión de irme. Mis papás no querían, pero yo ya era mayor de edad".

