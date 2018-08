Paolo Guerrero: ¿cómo va su renovación con Flamengo?

Flamengo aún no sabe lo que hará con Paolo Guerrero. El contrato del delantero de la selección peruana termina el viernes 10 de agosto y difícilmente seguirá en el club.

Esto se debe a que Paolo Guerrero ha solicitado un salario de 500 mil reales mensuales (133 mil dólares) más 200 mil reales (53,205 dólares) en premios por un contrato de dos a tres temporadas y, en este momento, el club considera que aquel monto está fuera de cuestión. El ‘Depredador’ no cede, ya que cree que puede ser el último gran contrato de su carrera.

En tanto, la directiva de Flamengo parece estar cada día más decidida, sobre todo por el bajo fútbol mostrado por el delantero. A los 34 años, Paolo Guerrero parece no rendir lo que se esperaba desde su regreso del Mundial Rusia 2018 y el pensamiento es que no vale la pena la inversión. Suspendido 8 meses antes del Mundial, aunque luego le revocaron el castigo, el conjunto brasileño fue al mercado y contrató al colombiano Fernando Uribe, con características similares al peruano.

Coincidencia o no, Paolo Guerrero acusó el martes una molestia en la parte posterior del muslo y no jugó contra Gremio por la Copa del Brasil. En esta competición, ya no podría actuar por otro equipo, ya que se enfrentó al Ponte Preta en los octavos de final. Pero el sábado, Flamengo se enfrenta al mismo Tricolor gaucho, ahora por el Brasileirao. Si juega, Paolo no podrá firmar con otro equipo de la Serie A, ya que completará siete partidos por la competición nacional a falta de cinco días para el final del vínculo. El siguiente partido es el 12 ante Cruzeiro en el Maracaná.