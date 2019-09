Candidato a la presidencia de Boca Juniors: "Quiero escuchar a Paolo Guerrero y saber si quiere jugar aquí" | VIDEO

Paolo Guerrero tiene la oportunidad segura de jugar por Boca Juniors en caso José Beraldi gane las elecciones a la presidencia del club xeneize. El candidato fue entrevistado por UCI Noticias y habló de esta posibilidad.

"Es un jugador que siempre me interesó. Es un futbolista a la medida de Boca Juniors. Tiene las características de este club. Me encantaría escucharlo, saber si tiene interés de jugar aquí. Así no sea presidente, igual me interesa", dijo José Beraldi.





No es la primera vez que gente de Boca Juniors manifiestan interés por contar con el delantero de la selección peruana. Paolo Guerrero fue alternativa desde hace varias temporadas, sin embargo, el factor económico es algo que complica. En Brasil pagan más que en Argentina.

El presente de Paolo Guerrero no es el mejor. Recibió críticas por su bajo rendimiento en los duelos ante Flamengo por la Copa de Brasil y por el Brasileirao. El equipo colorado se complicó para obtener el cupo a la Copa Libertadores 2020.

Por el duelo del Brasileirao, "El Depredador" terminó expulsado por el reclamo airado ante al árbitro por el corte en la ceja, producto de un choque con la cabeza de Rodrigo Caio, jugador del Flamengo; además de las decisiones polémicas que estaba cobrando el juez del partido durante el partido.

