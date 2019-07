Paolo Guerrero y la cruda crítica al árbitro del Inter-Palmeiras: "Jugamos contra uno más" | VIDEO

No se guardó nada. Paolo Guerrero disputó casi todo el encuentro en la derrota de Internacional ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, donde su equipo perdió 1-0 en el Allianz Parque.

El 'Depredador' se mostró furioso contra el arbitraje, pues siente que inclinó la balanza a favor del local: Tras el partido, Guerrero tomó la palabra y 'disparó': "Es complicado jugar con el árbitro cobrando todo para ellos y nada para nosotros. Aquí es difícil jugar, jugamos contra uno más", dijo el goleador de la selección peruana.

"No soy brasileño, no puedo decir nada, es jodido...", añadió Paolo Guerrero, quien durante el partido no tuvo ocasiones claras de gol y sufrió un duro golpe en la primera etapa, por el cual tuvo que ser atendido.

Video: SporTV

Pero habrá revancha. El próximo 17 de julio, Internacional recibe a Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil y, con Paolo Guerrero a la cabeza, volverán a buscar una victoria que les de la clasificación.

