Paolo Guerrero anotó golazo para Internacional en los octavos de la Copa de Brasil | VIDEO

Paolo Guerrero marcó un golazo en la ida por los octavos de final de la Copa de Brasil, el goleador y también capitán de la selección peruana se las ingenió para penetrar el área de Paysandu gracias a su habilidad para definir con inteligencia a un costado.

Guerrero dejó su marca

Se jugaban 25 minutos cuando Guerrero dejó en el camino a dos jugadores gracias a su habilidad en espacio reducido, pisó el área visitante y de inmediato sacó un remate imposible de atajar para el guardavalla Mota.

El Internacional de Paolo Guerrero lucha por meterse a la siguiente instancia de la Copa do Brasil, Paysandu no representa un rival muy complicado para el cuadro comandado por Hellmann, pero igual deberán tener cuidado para no descuidarse en defensa en los ataques aislados que podrá generar el equipo visitante en Porto Alegre.

Internacional vs. Paysandu: alineaciones confirmadas

Internacional: Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Iago; R. Lindoso, Nonato e Edenílson; D'Alessandro, Nico Lopez y Paolo Guerrero DT: Odair Hellmann

Paysandu: Mota; Bruno Oliveira, Micael, Victor Oliveira, Bruno Collao; Jhony Douglas, Willyam, Tiago Primo; Diego Rosa, Vinícius Leite y Nicolas. DT: Léo Condé

MÁS NOTICIAS

Los técnicos peruanos que esperan su oportunidad para dirigir en Primera División [FOTOS]

De 'niños' a ídolos: las estrellas del fútbol que conquistaron el Mundial Sub 20 [FOTOS]