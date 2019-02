​'Orejas' Flores y la tarea especial que debe cumplir en Monarcas Morelia

Edison Flores pone su granito de arena para que Monarcas Morelia consiga su objetivo de meterse a las finales de la Liga MX, el también jugador de la selección peruana confesó que su técnico, Roberto Hernández, le ha encomendado una tarea especial para los partidos que quedan por delante.

Pases de flores

'Nos faltan 10 fechas y debemos sacar la mayoría de puntos para lograr clasificar a la Liguilla. (...) Me siento cómodo en la posición que vengo jugando, me enfocaré a dar asistencias que es lo que me pide el 'Profe'', aseguró el jugador que arribó a Monarcas Morelia en la pasada temporada.

Edison Flores ya se siente completamente adaptado a sus nuevos compañeros, el 'Orejas' anotó un gol en la fecha pasada y ahora espera repetir el plato cuando les toque enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro por la fecha 8 del Clausura MX.

'Me he sentido muy bien, de menos a más y estoy tratando de dar mi máximo esfuerzo para apoyar a mis compañeros. El gol es muy importante para mí por la confianza que obtienes, espero darles más alegrías a la afición', declaró 'Orejas' en rueda de prensa.