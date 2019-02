Nilson Loyola explicó la razón por la que no viene jugando en Goiás

Nilson Loyola, lateral de Goiás FC se confesó con EL BOCÓN y contó la razón por la que no viene alternando en el elenco brasileño.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Mucha gente se pregunta, ¿por qué no vienes alternando en Goiás?

Es un mes y medio que vengo sin jugar. El tema de la lesión ha sido semana y media que me mantuvo al margen. Primero, no pude jugar por temas de documentación, por la visa de trabajo, ya que no lograron hacer ese tramite a tiempo. Así que tuve que esperar varios partidos y solo entrenaba. Hace una semana me pudieron habilitar el carné de campo y ya estaba apto para jugar el partido ante Goiania que estaba programado para el domingo pasado y tres días antes del duelo tuve una distensión casi desgarro de grado uno. Eso me impidió poder entrenar y me sacó del encuentro. Ahora, estuve en terapia y tratamiento. Gracias a Dios la herida ya cerró y hoy (ayer) recién comencé con el entrenamiento.

Nos había llegado la información que la lesión había sido en la pierna izquierda.

Así es. La lesión fue en la pierna izquierda. Lo que pasa es que el año pasado en los partidos de semifinales con Alianza Lima también sufrí lo mismo días previos al primer partido en Matute, pero yo decidí jugar así los dos partidos. No pude fortalecer bien la zona de la lesión y eso hizo que quedé secuelas y nuevamente se abra la herida. Ahora, conversando con los doctores hicimos una buena recuperación y un buen fortalecimiento para que más adelante no me vuelva a suceder lo mismo.

¿Cómo vienes adaptándote a esta nueva experiencia que tienes fuera de Perú con el Goiás?

Yo bien. La verdad que hay un plantel muy bueno aquí en Goiás. Estoy contento. Lamentablemente hasta ahora no he podido jugar, pero estoy tranquilo porque se que las cosas buenas van a llegar. Solamente queda trabajar. Con el comando técnico todo bien. Quedé impresionado no solamente con el club, sino con los compañeros por la manera en la cual me recibieron y trato de siempre unirme al grupo para así poder entender. Porque tú sabes que el idioma es un poco complicado. Llegó un compañero uruguayo y con él me junto. Los dos tratamos de unirnos al grupo para que no se nos haga difícil nuestra estadía acá en Goiás.

En una tierra donde produce grandes laterales izquierdos como Roberto Carlos, Marcelo, por citar algunos, ¿cómo te vienes preparando para estar a la altura del reto en Goiás?

Acá todos los equipos de Segunda, Copa y Serie A están casi a un nivel parejo. Lamentablemente el juego pasado quedamos eliminados de la Copa de Brasil. Acá cualquier equipo le puede dar pelea a un grande. Aquí es un juego muy intenso y acá le gustan que los laterales siempre pasen al ataque. La mayor característica de los jugadores es que son rápidos y de buen pie. Esa fue una de las cosas que me quedó impresionado por la calidad de mis compañeros. Solo queda adaptarme rápido y tener minutos de fútbol que eso es lo que más necesito. Lamentablemente no he podido tener minutos en un partido oficial solamente en partido de práctica que es muy diferente a jugar un partido oficial. En esta semana recién que estoy trabajando con el grupo espero poder debutar este fin de semana, ya que tenemos un partido importante ante Gremio Sportivo.

¿Qué indicaciones te da el profesor Barbieri?

Me mantiene siempre al tanto mediante un dialogo. No solamente él, sino su cuerpo técnico habla conmigo. Básicamente el profesor tiene la misma idea de juego que yo me he venido desenvolviendo en Melgar, ya que utiliza un sistema 4-3-3. Le gusta que los laterales pasen y que el equipo sea intenso. Por ese lado, yo no tengo problemas. Tengo una competencia dura porque aquí por puesto hay tres jugadores. Hay que ganarse la titularidad dentro del campo.

¿Qué sientes que pueda mejorar en tu juego estando en Brasil?

Acá se ve mucho la pasada de los laterales, la agresividad. Eso trato de agregarle a mi juego. Yo siempre he sido un jugador que le gusta atacar. Trato de aprender no solo de mis compañeros laterales, sino de todo el grupo. Además, le agregué intensidad no solo al momento de atacar, sino de defender en la marca. Acá el fútbol se vive a otra intensidad y fue lo que me costó cuando vine sobretodo en el ritmo de juego. Trato de todo eso agregarlo a mi capacidad de juego.

¿Conversaste con Ricardo Gareca?

No directamente conversé con él. Con quien hablé fue con el profesor Néstor Bonillo, quien es el preparador físico, Me preguntó porque aún no jugaba. Le comenté mi situación y me dijo que esté tranquilo. Felizmente ya se arregló mis papeles y ahora que me recuperé de la lesión espero tener más oportunidades.

¿Conversaste con Miguel Trauco?

Sí, conversé con Miguel. Me llamó cuando yo tenía pocos días aquí en Goias. Mantenemos un diálogo, no muy seguido, pero si conversamos. Él trata de siempre mantenerme al tanto con los tramites que se necesita. Me oriento con el tema de la visa de trabajo y la familia esté cómoda acá en Brasil. Él ya tiene 2 años aquí. Aparte me habló sobre la idea de juego que tiene el profesor Barbieri, ya que lo dirigió en Flamengo.

¿Qué te llamó la atención del fútbol brasileño?

Sí, claro. Acá en Brasil es muy apasionante. donde hay equipos de mucha categoría. Cualquier equipo puede dar la sorpresa en cualquier estadio. No le temo al reto que me he propuesto. Trato de darme al máximo en cada entrenamiento para así poder tener la mayor cantidad de minutos y partidos.

Ese reto que te has propuesto es la consolidación en el exterior y también en la selección.

Primero paso a paso. Yo no sé si me van a convocar. Lo que tengo claro es que demostrando en el campo agarraré titularidad acá en Goiás. Depende de eso será más fácil llegar a la selección a una nueva convocatoria. Primero trato de estar en mi club y luego enfocarme en la selección.

¿Qué opinas sobre la salida del psicólogo Marcelo Márquez en la selección peruana?

Sí me enteré. No solo para mí sino para todo el grupo es triste que ya no esté. A lo largo de la Eliminatoria pasada y el Mundial, Marcelo fue una de las personas que influyó bastante en el rendimiento del equipo. Su ausencia va a pesar mucho en los compañeros. Aparte de ser un gran profesional es una gran persona. Yo creo que hice una muy buena amistad con Marcelo. Él me apoyo mucho dándome muy buenos consejos. Qué ya no esté me apena mucho, sus razones tendrá. Le deseo lo mejor. Nosotros siempre seguimos para adelante.

¿Le has escrito luego de enterarte su salida de la selección peruana?

No, no tuve la oportunidad de comunicarme con él. Espero que cuando yo esté en Perú pueda encontrármelo y conversar con Marcelo sobre algunas cosas.

Brasil, Venezuela y Bolivia son los rivales de la Copa América, ¿Han hablado en la interna sobre estos duelos?

En el grupo no hemos mencionado nada de eso. Para mí es una llave muy complicada. Son selecciones que no puedes confiarte. Nosotros no estamos para mirar por debajo o arriba a ninguna selección. Debemos demostrar en el campo de juego el nivel que venimos compitiendo a lo largo de estos años. Considero que esta Copa América va a ser un buen termómetro para que nosotros nos planteamos objetivos. Perú en las últimas ediciones hizo buenos papeles, ya que hemos quedado en tercer puesto. El objetivo para mí y el grupo, pero con esto no te quiero decir que yo estoy fijo. Sí me toca estar transmitiré mi apoyo dentro del grupo. Y si no, alentaré desde afuera. Yo creo que el objetivo grupal y personal es ganar la Copa América.