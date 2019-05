Andy Polo metió tremendo pase gol en el duelo entre su equipo, Portland Timbers, y el Philadelphia Union por la semana 15 de la Conferencia Este en la MLS. Integrante de la selección peruana fue vital para que el elenco verde inaugure el marcador en campo visitante.

The assist from Andy Polo. The header from Brian Fernandez.



All of the hearts eyes. #PHIvPOR | #RCTID pic.twitter.com/eYgxCKx77E