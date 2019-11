Mónica Cabrejos se mostró reacia a creer que Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, pueda firmar con un gigante del fútbol argentino como lo es Boca Juniors. Para la conductora el cuadro ‘xeneize’ se caracteriza por fichar jugadores jóvenes y el ‘Depredador’ no cumple con ese requisito.

‘¿Usted cree que pueda ir Guerrero al Boca? Ya está muy grande, mucha edad, 34. Puede ser por el crack que es, pero técnicamente no fichan jugadores tan grandes, no es que no la hace. No lo fichan porque comprar un jugador es una inversión’, comentó Cabrejos durante su programa radial en Capital.

En los últimos días el nombre de Paolo Guerrero ha estado relacionado a Boca Juniors, primero fue Juan Román Riquelme, ídolo del club ‘xeneize’, quien se comunicó con el capitán de la selección peruana y luego Ricardo Gareca confirmó que gente allegada al club le habló para saber su opinión ante un posible fichaje del ‘Depredador’.

Paolo Guerrero tendría los días contados en el fútbol brasileño, a pesar en Internacional de Porto Alegre esperan que cumpla hasta el final con su contrato en forma de agradecimiento tras el apoyo que le dieron en varios momentos complicados de su carrera.

