Monarcas Morelia enfrenta a Tigres por la Liga MX

Dicen que equipo que gana de manera consecutiva no se cambia. Y así parece que piensa el técnico Roberto Hernández, quien no hará modificaciones en su once titular de Monarcas Morelia, tras vencer por 2-1 a León, 2-0 a Puebla y 2-1 a Chivas la fecha pasada de la Liga MX.

El once que pondrá el profesor Roberto Hernández será el siguiente en Monarcas Morelia para enfrentar a Tigres: Sosa; Guzmán, Achillier, Emanuel Loeschbor, Sebastián Vegas; Aldo Rocha, Millar, Vilchis, Sansores y Ferreira, Los peruanos Irven Ávila y Ray Sandoval fueron tomados en cuenta para completar la lista de 18 jugadores para el duelo de hoy ante Tigres por la fecha 15 de la Liga MX. El partido se juega a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Morelos.

Cuidan al ‘Orejas’

La fecha pasada, Edison Flores no pudo estar en el equipo porque contrajo una fatiga muscular. Si bien es cierto que ya viene entrenando con el equipo, Roberto Hernández, técnico de Monarcas Morelia, prefiere no arriesgarlo y, por esa razón, no lo considerará para este partido. El duelo en que los ‘monarcas’ de Morelia, sétimos de la tabla de posiciones, recibirán a los Tigres de la UANL (octavos) es uno de los encuentros más esperados de la decimoquinta jornada del fútbol mexicano.

El elenco de los peruanos Sandoval, Ávila y Flores lleva tres torneos seguidos clasificado para la liguilla y en este se ha propuesto entrar en la disputa del título, mientras Tigres aspira a repetir su tendencia de llegar en el mejor momento a la fase decisiva del torneo y en ella ser protagonista.

Finalmente, en el elenco de la Monarquía hay un buen ambiente y pinta para que esté repleto ante un rival que no será nada fácil por la calidad de jugadores que tiene.