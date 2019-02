​Monarcas dedicó video y realizó seguimiento especial a Irven Ávila

El club Monarcas Morelia realizó un seguimiento especial a Irven Ávila durante la última jornada de la Copa MX en la Liga MX. El cuadro 'canario' se metió a la siguiente fase gracias a un gran rendimiento peruano.

Goles peruanos

Irven Ávila fue elegido el mejor de la cancha luego del triunfo, el mismo Twitter del equipo mexicano colgó un video donde el atacante agradece el apoyo y valora el trabajo en equipo realizado durante los 90 minutos de juego.

PARTIDAZO el que te aventaste el martes pasado en @CopaMx, @irvenavila ¡Con tu entrega te ganaste el título del jugador del partido! pic.twitter.com/XFl6KAdQsY — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 7 de febrero de 2019

Video: Monarcas Twitter

Ray Sandoval e Irven Ávila dieron la victoria a Monarcas Morelia, que venció por 2-1 al Potro UAEM por la jornada 5 de la Copa MX y accedió a los octavos de final. Edison Flores no salió en lista.

A los 31 minutos de juego, Irven Ávila apareció por detrás de la defensa rival y con un gran salto, mandó la pelota al fondo de la red. 'Hay que trabajar muy duro para competir y tener un lugar dentro del once en la Liga MX. Lo que me faltaba era encontrarme con el gol y felizmente también pude convertir. Lo que me pide el entrenador es ser un poco más agresivo dentro del área, estar en todas las jugadas de ataque y tratar de meter todas las oportunidades', declaró tras el partido.