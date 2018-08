A la MLS: Paolo Hurtado está a un paso de fichar por Seattle Sounders

Solo falta estampar la firma para que Paolo Hurtado sea el sexto peruano que juegue la temporada en la MLS. El delantero de la selección peruana se encuentra en Seattle y solo faltan ultimar detalles para que sea nuevo jugador del Seattle Sounders, tal y como lo informa Sounder At Heart.

Dicho medio informa que existe una posibilidad -aunque bastante complicada- de que las cosas cambien a último minuto, pues todo hace indicar que será favorable para Seattle Sounders.

De concretar el fichaje por Seattle Sounders, Paolo Hurtado estaría disponible para realizar su debut el próximo 12 de agosto ante FC Dallas, aunque también cabe la posibilidad de que aparezca recién ante Los Angeles Galaxy el próximo 18 de agosto.

Según la web especializada en costear jugadores, Transfermarkt, Paolo Hurtado tiene un valor actual de 4 millones de euros. ¿Podrá Seattle Sounders pagar dicha cantidad por el jugador peruano?

UPDATE: The tireless and incomparable @ELROLONW has confirmed through a source that Hurtado and his agent are both in Seattle hoping to finalize contract terms. https://t.co/YyGaZNllxT