Miguel Trauco tras su llegada a Saint-Étienne: "Estoy viviendo un sueño, es otro mundo" | VIDEO

Miguel Trauco arribó la fútbol de Francia y rápidamente hizo su debut en la Ligue 1 con Saint-Étienne, club que el último fin de semana derrotó al Dijon por 1-2 en condición de visitantes y tuvo al lateral de la selección peruana durante los 90 minutos.

Tras su debut, Miguel Trauco expresó sus sensaciones vistiendo la camiseta de Saint-Étienne: "Me sentí cómodo con la confianza de todos los compañeros y del técnico, Ghislain Printant, y los compañeros, quienes me abrieron los brazos y eso fue importante. Desde el primer día que llegué, el profesor me dijo que iba a ser titular y eso hace que uno se sienta seguro de su trabajo”, declaró Miguel Trauco en Fox Sports Radio Perú.

Además, tuvo palabras de elogio para laLigue 1 y confesó que su etapa en Saint-Étienne es un sueño hecho realidad: "Estoy viviendo un sueño, es otro mundo. Esto es el verdadero fútbol y espero disfrutar esto. Todos los días, los hinchas del equipo me mandan mensajes y espero dar muchas alegrías", expresó el lateral de la 'Bicolor'.

Luego del gran debut que tuvo Miguel Trauco con Saint-Étienne, este domingo 18 de agosto desde las 8:00 horas (horario peruano), enfrentará al recién ascendido Stade Brestois.

Video: Ligue 1

