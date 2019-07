Miguel Trauco suena como refuerzo en gigante de la Bundesliga tras ser descartado en Besiktas | FOTO

Lo tienen en la mira. Miguel Trauco sonaba como refuerzo de Besiktas, histórico club de la Superliga de Turquía, pero finalmente ha quedado descartado su fichaje por su elevado costo (Flamengo pide 3 millones de euros como mínimo). Ahora, es un gigante de la Bundesliga que tiene al lateral en agenda.

Se trata de Schalke 04. Según ha informado el portal turco 'Ajansspor', el conjunto alemán tiene en la mira a Miguel Trauco para reforzar la banda izquierda en esta temporada.

Es más, la periodista Raissa Simplicio de Brasil, informó que ha existido una reunión inicial para tentar su fichaje: "La gerencia de Schalke habla con el personal de Miguel Trauco sobre la posibilidad de hacerle una propuesta. Pero todavía no hay nada concreto. Sólo una conversación inicial", afirmó en su cuenta de Twitter.

Diretoria do Schalke conversa sim com staff de Miguel Trauco sobre a possibilidade de fazer uma proposta a ele. Mas ainda no há nada de concreto. Apenas uma conversa inicial. #Flamengo

— Raisa Simplicio (@simpraisa) July 19, 2019