Defensa de la selección peruana ve con buenos ojos irse a jugar a la MLS

Si el año pasado fue México, este 2018 Estados Unidos es el país al que muchos peruanos han arribado para triunfar. Las buenas actuaciones de Yordy Reyna y de Yoshimar Yotún, por ejemplo, la abrieron las puertas a otros compatriotas. De hecho, un defensa de la selección peruana podría sumarse a la lista de la legión incaica en la MLS.

Se trata de Miguel Trauco, cuyo representante ha manifestado que existe el interés de varios equipos por hacerse con los servicios del lateral izquierdo para la próxima temporada de la Liga de las Estrellas.

Consultado sobre esa posibilidad, Trauco, quien tiene contrato con Flamengo hasta fines de 2019, manifestó:

“Estoy tranquilo en Flamengo. Me están mirando, un poco más, y eso me gusta. Tengo un año de contrato. Por mí, me quedaría. Sé que la MLS es una buena liga, de excelente nivel. Tengo compañeros en la Selección, y nos hablaron muy bien de ese campeonato”, expresó en Exitosa Deportes.

El club brasileño no se ha dormido en sus laureles y, con la intención de obtener algún rédito con una posible transferencia del jugador peruano, ya está negociando con el representante del zurdo para ampliar su vínculo laboral. Por ahora están en un tira y afloja.