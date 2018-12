Miguel Trauco se pronunció sobre su posible fichaje a San Lorenzo

El lateral peruano, Miguel Trauco explicó a la prensa argentina cómo es que se viene dando su posible llegada al San Lorenzo de Almagro de la Superliga de Argentina. El 'Genio' reveló que su principal objetivo es llegar a un equipo donde tenga continuidad para que de esta manera sea tomado por la selección peruana en la Copa América.

"Tengo contrato con Flamengo hasta diciembre de 2019. Mi representante me preguntó si me interesaba la posibilidad de ir a SanLorenzo y le dije que sí. Me interesó la propuesta de San Lorenzo, es un club grande. Estoy buscando continuidad. En Flamengo no la voy a tener. Depende de que los clubes se pongan de acuerdo. Mi meta es tener continuidad para jugar la próxima Copa América ", aseguró Miguel Trauco al programa radial 'De Una con Niembro'.

Ya le hablaron de la grandeza de San Lorenzo

"Piris Da Motta y Malingas Jiménez me hablaron de San Lorenzo y me dijeron que es un bonito club con una hinchada muy buena. Pero, todavía no está definido. Depende de Flamengo y San Lorenzo", puntualizó el defensa de la selección peruana.

