Miguel Trauco hizo una 'cucharita' y dio genial asistencia en goleada de Flamengo | VIDEO

El lateral de la selección peruana, Miguel Trauco, fue titular este domingo en la goleada de Flamengo por 6-1 sobre el Goiás, por la fecha 10 del Brasileirao.

Miguel Trauco hizo un buen partido y dio una gran asistencia para el tanto de Bruno Henrique, que puso el 2-1 parcial para el 'Mengao'.

Con esta victoria, Flamengo sigue en la tercera posición del Brasileirao con 20 puntos, a 6 del líder Palmeiras y solo tres del segundo que es Santos.

Novidade na escalao do Jorge Jesus, Trauco tá jogando muito bem! No lance do segundo gol, fez a diagonal perfeita! Será que vai ser titular? #colunadofla pic.twitter.com/wZYKJTPh5y