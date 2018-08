Miguel Araujo: "Ricardo Gareca me comentó sobre la historia de Talleres"

El defensa Miguel Araujo sigue preparándose en Talleres de Córdoba para adaptarse a sus compañeros y confesó que Ricardo Gareca fue importante para fichar por el equipo argentino.

"Llegar a Talleres me genera felicidad, me genera ganas de pelear todos los partidos y ganar todo lo que el grupo tiene en mente. Conozco la historia del club, me lo comentó el profesor Ricardo Gareca, vengo con la mentalidad a tope", dijo Miguel Araujo en un video publicado por el propio conjunto argentino en Twitter.

Miguel Araujo fue suplente el pasado domingo ante Boca Juniors y podría debutar la próxima fecha ante Rosario Central.

Mira el video