Miguel Araujo: "Ricardo Gareca me habló muy bien de Talleres"

Tras finalizar con los exámenes médicos y firmar su contrato, Miguel Araujo completó su primer entrenamiento con Talleres de Córdoba. Luego, el ex jugador de Alianza Lima habló con la prensa y habló sobre las expectativas con su nuevo equipo.

"La expectativa que tengo es sumarme al grupo cuanto antes y pelear por los objetivos planteados", dijo Miguel Araujo.

"Mi llegada a Talleres significa un gran crecimiento. Vengo para crecer y sumar al equipo. Fue dura la despedida con Alianza Lima donde tuve casi cinco años, pero ya pienso en esta Institución y mejorar cada día", añadió el defensa.

El 'Tigre' fue clave

Miguel Araujo señaló que Ricardo Gareca fue importante para su llegada a Talleres de Córdoba, ya que el 'Tigre' trabajó en esa institución.

"Talleres es grande por su historia. Hablé con Ricardo (por Ricardo Gareca), y me habló muy bien de este club. Que es muy serio y lo mejor es que viene en crecimiento", expresó.

"El flaco es ídolo, me aconsejó y me recomendó que venga para seguir creciendo", aseguró.

Ritmo competitivo

El defensa ya tuvo su primer contacto con el técnico y le pidió dar el cien por ciento para alcanzar los objetivos de equipo.

"El profesor me recibió muy bien. Me pidió el máximo esfuerzo y que me meta cuanto antes porque el campeonato está por comenzar. No se si llegará la documentación, pero en caso de que ocurra, físicamente estoy a disposición", comentó.

"Al fútbol Argentino lo veo siempre. Es muy competitivo y de mucho corazón. Uno viene preparado para este tipo de competencia", finalizó.