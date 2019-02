Médico de Talleres: "Araujo en cualquier momento va a reaparecer" [AUDIO]

El último partido del defensa de la selección peruana, Miguel Araujo con la camiseta de Talleres de Córdoba fue el 9 de febrero en el empate sin goles ante Atlético Tucumán por la fecha 18 de la Superliga Argentina. De ahí en adelante, el peruano Miguel Araujo no salió en lista.

¿La razón? Una lesión lo marginó de los partidos por Copa Libertadores y Liga. Por esa razón, El Bocón decidió conversar con Julio Ferreyra, médico de Talleres para que nos cuente un poco cómo va el estado físico del defensa Miguel Araujo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

"Él está entrenando. Tiene una distención leve de ligamento colateral interno, pero ya está trabajando. Físicamente y futbolísticamente se encuentra bien", enfatizó Julio Ferreyra a EL BOCÓN en exclusiva.

Finalmente, sobre cuándo sería el regreso de Miguel Araujo a las canchas, el médico Julio Ferreyra manifestó lo siguiente: "En cualquier momento va a reaparecer en la parte futbolística. Como estuvo entre 7 a 10 días parado hay que mejorar la parte física, pero ya está muy bien. Es lo que le puedo decir", sentenció.