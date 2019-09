Selección peruana | Su hermano ganó el bronce en Lima 2019 y ahora busca ganarse un lugar en el fútbol de España | FOTOS

Desde pequeño Matías Pacheco, de 18 años, siempre soñó con ser futbolista. A pesar de que su hermano Nicolás Pacheco, quien ganó la medalla de bronce en tiro en Lima 2019, intentó que se dedicará a ese deporte, Matías siempre soñó con hacerse un nombre en el fútbol, llegar a la selección peruana y jugar en Europa, algo que pudo lograr el año pasado, cuando llegó al Torre Levante CF, un club de Valencia.

Surgido en las divisiones menores de la Universidad San Martín, donde se desempeñaba como volante central, Matías Pacheco, fue observado por el conjunto español, quien no dudó en sumarlo a sus filas y que se desarrolle. Hoy Pacheco se participa en la liga División de Honor con el Torre Levante CF y aguarda llegar a Primera División.

"Actualmente estoy jugando en el Torre Levante CF un club de Valencia que compite en la Liga División de Honor juvenil. Mi objetivo es jugar la mayor cantidad de minutos en la liga haciendo buenas actuaciones que me generen oportunidades a futuro, porque al ser un campeonato tan importante hay muchos clubes y gente viendo los partidos. Trato de concentrarme de mis objetivos cercanos y que esos me lleven a conseguir los lejanos, pero sin duda mi sueño y objetivo a largo plazo es llegar a ser profesional y jugar en la selección", señaló Matías Pacheco, quien sueña con vestir la camiseta de la selección peruana.

"La selección peruana me viene haciendo un seguimiento siempre estamos en contacto y les mando videos de los partidos y entrenando. En mayo estuve en Perú y me convocaron a un microciclo, pero lamentablemente me dio una enfermedad a los bronquios y no pude entrenar. Espero que la próxima vez que vaya a Perú tenga la oportunidad de volver a ser convocado", aseguró el volante, quien se viene adaptando al fútbol español.

"Algo que cuesta al principio es el estilo de juego la pelota se mueve muy rápido y hay detalles técnicos y tácticos que en Perú no se enseñan y que en España corrigen mucho, al principio me costaba acostumbrarme a eso. Y otro tema que particularmente a mí me choco mucho fue la reglamentación que me dejo sin jugar por 6 meses, es un tema muy complicado y sobre todo en Europa por todos los problemas que se dieron con jugadores menores de edad. Fue duro estar solo entrenando por 6 meses, pero al final supe ser paciente y esperar mi oportunidad", indicó Matías Pacheco, quien aguarda seguir teniendo minutos en su equipo.

"Me gustaría jugar en Perú por cómo vivimos el fútbol allá y porque debe ser bonito jugar en tu país a nivel profesional, pero creo que por el momento debo hacer mi carrera en el extranjero. Es lo mejor porque creo que acá tengo mejores oportunidades. Aprendí y mejoré mucho y necesito seguir haciéndolo para conseguir mis objetivos", sentenció.

