Matías Almeyda: "Marcos López será importante en el presente y futuro"

Como se sabe, Marcos López es el fichaje de San José Earthquakes, equipo de la MLS, para la temporada 2019. El joven aprovechó la oportunidad y concretó su salida de Sporting Cristal antes del inicio del Sudamericano Sub20 con la selección peruana, donde es absoluto titular.

El delantero recibió los elogios de su nuevo técnico, Matías Almeyda: "Estamos muy emocionados en darle la bienvenida a un jugador con el talento de Marcos a San José. Su desempeño en la cancha durante los últimos años nos da la confianza que será un jugador importante para nosotros en el presente y futuro", indicó el entrenador argentino exRiver Plate para la web del club.

Left back. Welcome to the black & blue, Marcos. pic.twitter.com/VPMBa6OoIv