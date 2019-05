Mario Salas defendió a Gabriel Costa tras las críticas en Colo Colo

Gabriel Costa viene siendo duramente criticado en Colo Colo por el bajo rendimiento. Luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, los hinchas estallaron porque fue un error del exSporting Cristal el que provocó el gol de la visita, que a la postre los dejaría fuera del torneo.

Mario Salas salió en defensa de Gabriel Costa y dijo lo siguiente: "Es uno de los goleadores de nuestro equipo, es un jugador que puede dar mucho más de lo que ha dado. Ha sido muy determinante, lo que está viviendo es un proceso de adaptación. Las manifestaciones de la gente es espontanea, generalmente no me meto en eso. ¿Qué haces cuándo tu hijo está mal? Lo apoyas, no lo tiras para abajo. El jugador nunca va a querer jugar mal, pero puede tener un mal partido", indicó el 'Comandante'.

LEE ADEMÁS: Jefferson Farfán fue elegido el jugador del mes en Lokomotiv | FOTO

LEE ADEMÁS: Alianza Lima ficharía a Andy Polar y otra figura de Binacional para el Clausura

De otro lado, habló sobre la actualidad del conjunto colo colino y señaló que "Colo Colo viene de menos a más, de lo que fue el primer partido hasta ahora este equipo mejoró mucho. Los procesos de aprendizajes son permanentes, siento que el equipo ha ido mejorando. Ganarle a Antofagasta es muy meritorio, ganarle a O'Higgins por cómo se le ganó es muy meritorio, lo que se hizo en Quito fue muy bueno y los últimos 30 minutos contra la Católica fueron espectaculares", agregó.

El siguiente partido para Colo Colo será de visitantes frente a Unión La Calera, el domingo desde las 14:00 horas (hora peruana).

Más noticias en otros medios