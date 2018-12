Luis Advíncula y Rayo Vallecano quedaron eliminados de la Copa del Rey

Rayo Vallecano debía definir la serie ante Leganés por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, pues el partido de ida había concluido con un empate 2 a 2. Incluso el equipo de Luis Advíncula partía con ventaja por los goles de visitante, pero no pudieron aprovechar la localía en Vallecas y quedaron eliminados tras caer 0-1.

Para este encuentro, importante para la temporada del Rayo Vallecano, Míchel decidió colocar a Luis Advíncula en una posición que no lo había usado: extremo por derecha. Aprovechando su velocidad y despliegue, 'Bolt' cumplió una buena labor ante Leganés, pero no fue suficiente para colaborar con su equipo y no quedar eliminados.

El único gol del partido fue gol en contra de Emiliano Velásquez, al minuto 17 de la primera etapa. Tras el gol y con la obligación de remontar este resultado adverso ante su gente, Rayo Vallecano se fue encima de Leganés, que se salvó gracias a 5 atajadas espectaculares de Andriy Lunin, portero del Real Madrid de 19 años que ha sido prestado a dicho club. Además, Lunin atajó un penal que fue ejecutado por Bebé, la chance más clara del Rayo.

