Luis Advíncula: Rayo Vallecano logra su quinto empate de manera consecutiva

"No entiendo por qué hemos empatado cinco partidos consecutivos. no hay ninguna razón", señaló muy fastidiado Paco Jemez tras el empate entre Elche y Rayo Vallecano. El equipo de Luis Advíncula no la pasa bien.

El "Rayito" sumó un nuevo empate y se ubica en la octava posición de la Liga SmartBank con 13 puntos.

Elche se puso adelante en el marcador con gol de Nino a los 66 minutos. Sin embargo, doce minutos después Andrés Martín colocó el 1-1 definitivo. Luis Advíncula, arrancó como titular y jugó los 90 minutos del compromiso.

El último triunfo del equipo del peruano se produjo el 13 de setiembre ante Racing de Santander.