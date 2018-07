Luis Advíncula: Peruanos lo recibieron tras primer entrenamiento

Luis Advíncula se sintió bien resguardado tras su primer entrenamiento con el Rayo Vallecano de España, un buen grupo que compatriotas peruanos llegaron hasta las instalaciones de su nuevo club para darle su apoyo en este nuevo reto que está comenzando en una de las ligas más competitivas del fútbol europeo.

'Bolt' corrió

Llegaron con la camiseta bien puesta, esperaron a Luis Advíncula a la salida de su entrenamiento para desearle lo mejor en su nueva experiencia por Europa con el Rayo Vallecano.

Antes de su cesión al Rayo Vallecano por el Tigres mexicano, su nuevo entrenador, Míchel, habló sobre él 'Lo he visto disputar el Mundial. Me parece que es un jugador rápido, potente y que tiene un buen poderío ofensivo. Me gustó mucho su forma de jugar y competir en el Mundial, pero no tengo constancia de que el Rayo lo venga siguiendo', dijo Míchel a mediados de julio.

FOTO: en el medio

El lateral derecho peruano Luis Advíncula, apodado 'Bolt' por su velocidad, llega al Rayo Vallecano avalado por un despliegue físico que le ha llevado a ser el futbolista más rápido del mundo en un partido cuando era jugador del Lobos mexicano.

Luis Advíncula recibe el cariño de los hinchas luego de terminar su primer entrenamiento con el @RayoVallecano. pic.twitter.com/cjlRvsW71E — En el Medio (@enelmedio10) 30 de julio de 2018

Para Luis Advíncula la Liga española supone un buen escaparate mundial y más en Primera y en una ciudad como Madrid. La velocidad que demuestra sobre el césped ilusiona a la afición del Rayo Vallecano, que espera encontrar un ídolo al que corear durante sus partidos en Vallecas.