Luis Advíncula: DT de Rayo Vallecano confirma salida del peruano del equipo español

El técnico de Rayo Vallecano, Paco Jémez, aseguró que Luis Advíncula no continuará en el conjunto español, ya que el precio del peruano es demasiado alto para lo que puede pagar el equipo, que jugará la próxima temporada en Segunda División.

Luis Advíncula jugó esta última temporada en el Rayo Vallecano, a préstamo del Tigres de México. El peruano es titular en la selección peruana y jugó el Mundial de Rusia 2018.

"Su continuidad es imposible, inviable. Habría que pagar una cantidad que el club en Segunda no se puede permitir y que en Primera diría que tampoco. Lo normal es que no siga por un tema contractual", dijo Paco Jémez a EFE.

Luis Advíncula señaló que distintas oportunidades que desea seguir en el Rayo Vallecano, sin embargo, el equipo español no tiene suficiente dinero para afrontar su fichaje.

"No es un tema de que Luis quiera seguir o no, es un tema de que hay que pagar mucho dinero. No estamos en disposición de gastar esa cantidad de dinero en un lateral derecho, habrá que invertirlo en una posición que nos pueda dar goles. Como mínimo tenemos que buscar dos delanteros", explicó.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS: