Luis Advíncula se defiende tras ser acusado de "poco profesional"

Lobos BUAP se fue al descenso en la Liga MX tras ser el último lugar en el cociente. Las últimas fechas fueron decisivas para el equipo de Pedro Aquino y Luis Advíncula, pero fue el lateral de la selección peruana quien fue acusado de ser "poco profesional" y de "abandonar el barco".

Por ello, Luis Advíncula concedió una entrevista para Televisa Deportes y afirmó lo siguiente: En dos partidos no salí en lista por decisión técnica, el técnico decidió eso. No estuve de acuerdo pero lo respeto. Dijeron que yo había abandonado el barco y que estaba en Perú, pero no, yo estoy aquí, aclarando su situación con Lobos BUAP.

Además, el lateral de la selección peruana fue acusado de no querer jugar con Lobos BUAP para poder llegar bien a Rusia 2018, tema que también aclaró: "Yo estoy comprometido, jugué lesionado (después del Perú vs. Islandia), siempre quise estar en todos los partidos, dijo Luis Advíncula.

La entrevista aún no ha salido completa, pero este ha sido parte del descargo de Luis Advíncula ante la ola de críticas que ha vivido en México. En los próximos días deberá integrarse al grupo de la selección peruana para prepararse de cara a Rusia 2018.

LEE ADEMÁS