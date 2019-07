Luis Advíncula confirma que jugará segunda división con Rayo Vallecano:"Estoy contento de quedarme"

Luis Advíncula ya se sumó a los entrenamientos del Rayo Vallecano, luego de que el club español confirme el fichaje del peruano. En los últimos días se rumoreó que el lateral podría ir a otro equipo, pero finalmente aseguró que seguirá en el equipo para pelear por su regreso a la primera división.

"Estoy contento de quedarme en el Rayo Vallecano. Me trataron muy bien. Me adapté bien al club y a Madrid. Eso hizo que me quedase aquí", aseguró Luis Advíncula en una entrevista con la web oficial del club.

"El año pasado fue difícil. Creo que este año va a ser todo lo contrario. De los errores se aprende. Ahora tenemos plantel para el ascenso que es lo que el grupo se ha planteado", agregó el peruano sobre sus nuevos objetivos con Rayo Vallecano.

El nuevo contrato de Luis Advíncula con Rayo Vallecano es hasta el 30 de junio de 2022. Sin embargo, en España señalan que puede terminar siendo cedido a oro club de la primera división de ese país.

Luis Advíncula en total jugó 28 partidos en LaLiga la pasada temporada, donde registró un gol (ante Real Sociedad), tres asistencias y seis tarjetas (cuatro amonestaciones y dos expulsiones).

Con información de Agencia Andina