¿Luis Abram se quedará en Vélez Sarsfield? El club argentino se pronuncia sobre su continuidad

Luis Abram es uno de los defensores en la Superliga Argentina que mejor nivel mostraron en el último campeonato. Esto le sirvió al central para que se gane un lugar, primero en la convocatoria de Ricardo Gareca para la Copa América 2019 y posteriormente la titularidad en la selección peruana de principio a fin en el certamen.

Pero el ex equipo de Ricardo Gareca, que hoy es dirigido por Gabriel Heinze, ha hecho una serie de contrataciones en el sector defensivo que hicieron pensar en que corría riesgo la titularidad de Luis Abram.

Al respecto, el mánager deportivo de Vélez, Pablo Caballero, indicó lo siguiente: “Es un jugador del que nos sentimos orgullosos, porque hizo una excelente Copa América. Sin duda, se ha metido en el corazón del hincha de Vélez y, por ahora, se mantendrá con nosotros, a pedido del profesor Heinze”, dijo para Depor.

No cabe duda que Luis Abram es un hombre de confianza para Gabriel Heinze, con el que siempre ha sido titular: “Que nos reforcemos en la parte defensiva no es sinónimo de que no vayamos a utilizar a Luis Abram. Al contrario, esta situación lo potenciará más. Ya lo ha demostrado, por eso es titular”, sentenció el mánager de Vélez.

Falta poco para el inicio de la Superliga Argentina y Luis Abram tendrá la misión de sostener su rendimiento para no perder la titularidad.

Más noticias en otros medios

¡Acabó en el piso! El espantoso 'blooper' de Higuaín que terminó con un golazo contra la Juventus [VIDEO]

Podría cambiar de equipo: ¿Qué es de la vida de Sergio Peña?