Los elogios del técnico de Vitoria Guimaraes hacia Paolo Hurtado

Mientras Paolo Hurtado se encuentra en Lima de vacaciones, antes de incorporarse a la pretemporada de su equipo Vitoria Guimaraes, EL BOCÓN decidió conversar en exclusiva con el técnico Luis Castro para que nos brinde detalles sobre la situación del ‘Caballito’ en el elenco luso.

- ¿Por qué aún no se presenta Paolo Hurtado a los entrenamientos de Vitoria Guimaraes?

- Paolo tiene autorización para presentarse en los próximos días, debido a que participó en el Mundial con Perú.

- se rumorea que Hurtado tendría una oferta de Seattle Sounders. ¿es cierto?

- En estos momentos, no tengo esa información. Los dirigentes no me han dicho nada y yo lo considero como parte de mi equipo para esta temporada.

- ¿Usted lo considera como parte importante de su plantel?

- Claro, como todos lo que tengo a mi cargo en el Vitoria Guimaraes. Todos los jugadores que están acá son valiosos en el funcionamiento de mi equipo, sobre todo Paolo, que ha demostrado buen juego.

- ¿Qué le pareció el desempeño de Paolo Hurtado en el Mundial?

- Los minutos que tuvo en el Mundial lo hizo muy bien. Jugar este tipo de competiciones ayuda mucho en el crecimiento del jugador. Es algo bueno para su carrera, porque le da mucha confianza. Además, ese torneo solo lo disputan los mejores jugadores del mundo.

- Tiene dos meses en el cargo como técnico de Vitoria Guimaraes. ¿Cómo ha visto el desempeño de Hurtado en este tiempo?

- Lo viene haciendo bien. Es un jugador veloz, encarador y muy útil para el equipo. Todos los jugadores son fundamentales como lo es Paolo Hurtado para el equipo.

- ¿Qué imagen le dejó Perú en el Mundial?

- Creo que lo hizo muy bien. Tuvo siempre una idea clara de juego. Por momentos, sometía a sus rivales con la posesión de balón. Pienso que mereció mejor suerte, porque solo le faltó el gol y aprovechar los errores de los rivales.