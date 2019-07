Liga MX vs. MLS: Yoshimar Yotún responde a las comparaciones previo a la Leagues Cup

Este 23 de julio arranca la participación de Yoshimar Yotún en la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los mejores clubes de la Liga MX contra los mejores de la MLS. El jugador de Cruz Azul respondió acerca de las comparaciones que siempre surgen en Norteamérica respecto a cuál de las 2 ligas es mejor.

"Está claro que la MLS en los últimos años ha crecido, han llegado muchos jugadores con alta calidad, mucho nombre y eso ha fortalecido la liga. Es una liga que le está gustando al mundo", indicó 'Yoshi' a los medios, luego de su incorporación a los entrenamientos de la 'Máquina Cementera'.

"Hay una pequeña rivalidad, siempre escucho "¿qué liga es mejor?", y yo que he estado en las dos no me gusta comparar. Las dos tienen lo suyo, las dos se están enchufando muchísimo y yo que he vivido la MLS creo que este es un gran torneo para enfrentarlos. Lo mejor es que la gente que le gusta el fútbol y que va a ver los partidos es la que se va contenta", sentenció el volante de la 'Bicolor'.

El martes 23, Yoshimar Yotún jugará con Cruz Azul por la Leagues Cup ante Chicaro Fire y lo harán en condición de visitantes, pues en los cuartos de final serán los clubes de la MLS los que sean locales.

