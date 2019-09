Liga MX: Juan Reynoso defendió a jugadores de Puebla tras acusaciones de su ex DT por boicot | VIDEO

Saca la cara por ellos. El técnico Juan Reynoso llegó a Puebla hace algunas semanas en reemplazo de José Luis Sánchez, el popular 'Cabezón' dejó Real Garcilaso en medio del Torneo Clausura para llegar nuevamente a la Liga MX, pero esta vez como entrenador del equipo principal.

El DT peruano ha tenido buenos partidos en sus inicios y ahora ha salido a defender a sus jugadores luego de las acusaciones del extécnico, José Luis Sánchez quien acusa a los futbolistas de haber tenido un boicot por parte del plantel luego de que los jugadores hayan tomado 'decisiones' por encima del DT.

Reynoso explicó lo sucedido y sacó cara por sus dirigidos: "Decían que yo había tenido problemas con los jugadores, que no me querían, y ustedes hoy ven el ambiente. Yo fui jugador, los jugadores somos raros, medio egocéntricos, pero hipócritas no somos. Las situaciones se arreglan siempre mano a mano, cara a cara, y lo que trasciende, muchas de las situaciones, son chismes", explicó Juan Reynoso.

Asimismo, el ex técnico de Puebla había acusado que el verdadero dueño de Puebla no era Manuel Jiménez sino la televisora TV Azteca. "Se me hace poco inteligente hablar de gente que no está presente. Yo a Manuel le tengo aprecio, cariño, se ha portado bien con mi familia. Sería poco inteligente hablar de una situación que no me consta. El señor Sánchez Solá hablará bajo argumentos y constancias que él pueda tener, yo de esa parte ni comentar porque no tengo el gusto de conocerlo", finalizó.

Este sábado, Puebla enfrenta a los Rayados de Monterrey. El equipo del 'Cabezón' marcha en el lugar 17 del torneo con 6 puntos, mientras que Monterrey tiene 12 y ocupa la undécima casilla.

