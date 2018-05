Las palabras de Paolo Guerrero tras anotar con Flamengo

Va para doña Peta y todas las madres. Paolo Guerrero volvió al gol luego de siete meses y no ocultó su felicidad por reencontrarse con las redes. Al término del partido, el capitán de la selección peruana fue entrevistado por la prensa local y dio alcances de su primer tanto en la temporada, su primera vez como titular con Flamengo luego de la suspensión y el fallo del TAS.

Era un partido muy importante para nosotros, sabíamos que iba a ser duro, pero tenemos que corregir nuestros errores. Estoy feliz por el gol, no merecíamos perder porque jugamos mejor. Ahora pensar en ganar el partido del miércoles (por la Copa Libertadores ante Emelec), declaró Paolo Guerrero al término del partido que Flamengo lo pierde por 3-2 ante Chapecoense.

El "Depredador" volvió a mostrarse tranquilo y confiado en su inocencia y no duda que el fallo del TAS saldrá a su favor. Precisamente esta semana deberá hacerse pública la decisión final del caso Paolo Guerrero y terminará con la incertidumbre de los hinchas de la selección peruana. Tengo mucha confianza porque no hice nada malo. No pueden quitarme la felicidad de jugar al fútbol, soy inocente y creo en la justicia", finalizó el atacante nacional.

