Las exigencias de Sao Paulo a Cueva para volver al once titular

Pese a regresar al once titular del Sao Paulo, las cosas son complicadas para el mediocampista, Christian Cueva tras el arribo del técnico charrúa, Diego Aguirre, al banquillo técnico.

Según informa el portal brasileño Lance. net, Aladino debe mejorar mucho su estilo de juego para recuperar su lugar en el once titular del Sao Paulo y mandar a Nen a la banca de suplentes.

El técnico, Diego Aguirre, ve semejanzas entre Nen y Christian Cueva, pero una característica pesa para que el peruano sea sólo una opción en el banco: no es tan incisivo en el sector ofensivo como el veterano ex jugador del Vasco. El peruano busca más el juego, pero no presenta soluciones cerca del área, comentó el citado medio.

Cueva estuvo ausente, la semana pasada, en el empate sin goles del Sao Paulo vs. Rosario Central en la Copa Sudamericana. Según detalla Lance, Diego Aguirre necesita más de alguien que consiga hasta resolver solo las jugadas, como hizo Nen en Rosario más no un elemento que busca el espacio o asociarse con poca claridad.

El medio brasileño concluye que Christian Cueva necesita reinventar para volver a tener posibilidades en el once titular para Diego Aguirre y llegar con ritmo a la Copa del Mundo.

