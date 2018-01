La eufórica celebración de Ray Sandoval en el empate de Morelia

El ex delantero de Sporting Cristal, Ray Sandoval soprendió a todos al publicar en su cuenta de Instagram el preciso momento en donde grita con total emoción el gol con que Morelia logró el empate en su primer partido por el Torneo Clausura de la Liga MX. "Ya pronto en el campo", escribió el atacante peruano.

Cuando todos esperábamos ver por lo menos a dos peruanos en cancha en el duelo de ayer entre Monarcas Morelia y Monterrey, finalmente el club michoacano solo incluyó a Raúl Ruidíaz en la lista de los que disputarían el encuentro.

Se supo que el 'Rayo' no jugó porque su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) no llegó al club a tiempo. Mientras que Andy Polo padece de una leve lesión y Roberto Henández prefirió no arriesgarlo para este encuentro.

