La emocionante narración del primer gol de Raúl Ruidíaz en la MLS

Tal parece que el golazo marcado por Raúl Ruidíaz el último miércoles en la Major League Soccer no solo era esperado por el atacante peruano, sino también por todo el público estadounidense y hasta los propios comentaristas.

En un video publicado en Twitter se puede apreciar, como un locutor deportivo grita con emoción la anotación de la 'Pulga' en lo que fue su primer tanto con la camiseta del Seattle Sounders, tras algunos partidos disputados.

En el clip también se puede apreciar como Ruidíaz celebra con furia su primer tanto en la MLS abrazándose con hinchas que le llevaron la bandera de Perú.

El exatacante del Morelia de México ayudó para que su club logre la victoria sobre el San José, confirmando que vale la millonaria cifra que pagó el club norteamaricano.

.@RaulRuidiazM scores his first MLS goal and what a goal it was! 1-0. #SJvSEA https://t.co/Q6FOCNOL0w

— Major League Soccer (@MLS) 26 de julio de 2018